Победители гонки в гору на финале Кубка России-2024/2025 получат по 1 млн рублей

Победители гонки в гору на финале Кубка России-2024/2025 по лыжным гонкам получат по 1 миллиону рублей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ответ компании «ФосАгро», которая ранее договорилась о расширении партнерства с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

В финале Кубка России минувшего сезона в Кировске по 1 миллиону рублей получали только победители мини-тура, состоявшего из четырех гонок. Первое место в мужском зачете занял Александр Большунов, в женском – Вероника Степанова.

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