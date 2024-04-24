Степанова о словах Вяльбе, что она не использовала все возможности: «Так я, оказывается, всех на одной ноге обхожу! Можно расчеты посмотреть?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Степанова ответила на слова Вяльбе, что она не использовала все возможности.

«Мне хочется, чтобы человек, который занимается спортом и обладает таким талантом, как Вероника, использовал все свои возможности на 100 процентов. Уверена, что в этом году у нее осталось еще процентов 40 от ее возможностей», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Ого, какой запас! Так я, оказывается, всех на одной ноге обхожу! Можно расчеты посмотреть?

Еще раз, воспользовавшись поводом, хотела бы повторить: я не стремлюсь выигрывать все. Спешу расстроить своих поклонников и болельщиков: мне никогда не стать Терентьевой и тем более, Большуновым, уже хотя бы потому, что я не хочу ими становиться. У меня есть свой план, который включает в себя превращение соревнований по лыжным гонкам в настоящее, современное шоу.

В этом году каждую гонку, которую показывал «Матч ТВ», смотрел примерно миллион человек. Я хочу, чтобы в следующем сезоне было два. Цель – в этом. А выигрывать все – скучно и ничего не дает для развития!» – написала Вероника Степанова.

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6 комментариев
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Похоже в следующем году Веронике придется бегать голой!
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В таланте ей не откажешь спортивном. Так же как и в отсутствии такта и уважении к руководству. Представил если я бы так с боссом в сми общался.
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Девчонка молодец, за словом в карман не полезет
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чем больше у нее общения с губером, тем быстрее у мадам шифер едет
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Вот ей богу иногда лучше жевать, чем говорить!))
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Ответ Cruz
Похоже в следующем году Веронике придется бегать голой!
На клубничку побольше бы народу собралось
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