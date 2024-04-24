Степанова о словах Вяльбе, что она не использовала все возможности: «Так я, оказывается, всех на одной ноге обхожу! Можно расчеты посмотреть?»

Степанова ответила на слова Вяльбе, что она не использовала все возможности.

«Мне хочется, чтобы человек, который занимается спортом и обладает таким талантом, как Вероника, использовал все свои возможности на 100 процентов. Уверена, что в этом году у нее осталось еще процентов 40 от ее возможностей», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

«Ого, какой запас! Так я, оказывается, всех на одной ноге обхожу! Можно расчеты посмотреть?

Еще раз, воспользовавшись поводом, хотела бы повторить: я не стремлюсь выигрывать все. Спешу расстроить своих поклонников и болельщиков: мне никогда не стать Терентьевой и тем более, Большуновым, уже хотя бы потому, что я не хочу ими становиться. У меня есть свой план, который включает в себя превращение соревнований по лыжным гонкам в настоящее, современное шоу.

В этом году каждую гонку, которую показывал «Матч ТВ», смотрел примерно миллион человек. Я хочу, чтобы в следующем сезоне было два. Цель – в этом. А выигрывать все – скучно и ничего не дает для развития!» – написала .