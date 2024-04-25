Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»

Юлия Ступак рассказала, что ее спрашивают об армянских и грузинских корнях.

«Сегодня снова услышала вопрос о том, нет ли у меня армянских корней? В Армении и Грузии местные жители мне говорили, что я выгляжу так, будто у меня есть их корни.

И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Я, видимо, везде сойду за свою», – написала лыжница в соцсети, добавив эмодзи «смех до слез».

Ступак о включении в сборную: «Я не в основном составе, а на самоподготовке! За зарплату мою не беспокойтесь, где надо – везде уволилась»