Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам. Им предложили заняться поиском новой работы

Теги прыжки с трамплина двоеборье сборная Финляндии (прыжки с трамплина) Лыжи

Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам.

Из-за финансовых проблем в организации тренерам сборных по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью было предложено заняться поиском новой работы. 

«Наша обязанность заключается в том, чтобы сказать тренерам правду. У нас больше нет средств, чтобы выплачивать зарплаты», — заявил вице-президент федерации Лаури Кеттунен.

Некоторые спортсмены сборной уже ушли на самоподготовку или в коммерческие клубы.

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1 комментарий
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Немцы от лыж отказываются из- за финансов,теперь у финов нет денег для тренеров. Больше санкций! 🤣🤣🤣
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