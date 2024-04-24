Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам. Им предложили заняться поиском новой работы

Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам.

Из-за финансовых проблем в организации тренерам сборных по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью было предложено заняться поиском новой работы.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы сказать тренерам правду. У нас больше нет средств, чтобы выплачивать зарплаты», — заявил вице-президент федерации Лаури Кеттунен.

Некоторые спортсмены сборной уже ушли на самоподготовку или в коммерческие клубы.