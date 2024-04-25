Тренер сборной Швеции: «Стине Нильссон было все сложнее не реагировать на критику, с которой она раньше не сталкивалась»

В сборной Швеции по биатлону объяснили уход Стины Нильссон в лыжные марафоны.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с 2020 года, но перед новым сезоном объявила о переходе в гонки серии Ski Classics.

«Стина сказала, что хочет кое-что со мной обсудить и что мне это не понравится. Когда она рассказала [о переходе], я две минуты пытался переубедить ее, но быстро понял, что она уже приняла решение, тщательно взвесив все «за» и «против».

Я увидел в ее глазах тот же блеск, который был у нее в начале занятий биатлоном. Поэтому изменил свое отношение к ситуации и сказал ей: проблем нет, стоит попробовать. Уважаю ее решение.

Я говорил ей, что она близка к успеху в биатлоне. Не хватало стабильности в лыжном ходе, что помогло бы стать увереннее в стрельбе. Если посмотреть на все произошедшее, то она добилась хороших результатов в биатлоне. Я не жалею и рад за нее.

В Осло она рассказала мне, что ей становится тяжело, и это было ясно. Ей становилось все сложнее не реагировать на критику, с которой она раньше не сталкивалась», – сказал тренер по стрельбе в сборной Швеции Жан-Марк Шабло.

В минувшем сезоне Нильссон трижды попадала на подиумы этапов Кубка IBU. Ее лучшим результатом на Кубке мира-2023/24 стало 24-е место в спринте на этапе в Кэнморе.