FIS: «Прыжки Рею Кобаяси в Исландии представляют собой выдающееся достижение спортсмена, но их нельзя сравнивать с Кубком мира по полетам на лыжах»

FIS выступила с заявлением по поводу рекордного прыжка Рею Кобаяси.

Японец установил неофициальный мировой рекорд по дальности прыжка на лыжах с трамплина. Он прыгнул на 291 м на специально построенном трамплине возле исландского города Акюрейри.

Рекорд Кобаяси не будет ратифицирован, поскольку он совершил прыжок не на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Все официальные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и полетам на лыжах проводятся на основе Правил международных лыжных соревнований FIS. Эти правила гарантируют, что соревнования проводятся, как правило, в две попытки, в сопоставимых условиях для всех участников с целью определения лучших спортсменов.

Соревнования по полетам на лыжах должны проводиться на основе сертифицированной FIS системы измерения расстояний и на трамплине, одобренном FIS, чтобы иметь возможность сравнивать попытки и признавать их официальным рекордом полета на лыжах.

В то же время существуют правила относительно экипировки, которая должна быть проверена сертифицированным инспектором FIS. Например, длина лыж и размер костюма.

Прыжки Рею Кобаяси в Исландии не проводились в условиях соревнований и в соответствии с правилами FIS. Они представляют собой выдающееся достижение спортсмена, показанное в весьма специфических условиях, но их нельзя сравнивать с Кубком мира по полетам на лыжах, поскольку и дата старта, и весь проект заточены под конкретного спортсмена и, следовательно, под один прыжок/полет.

FIS надеется, что были приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности спортсмена, и воодушевлена ​​перспективой увидеть, как Рею Кобаяси будет бороться за официальный мировой рекорд в предстоящем сезоне на Кубке мира», – заявили в .

Мировой рекорд австрийца Штефана Крафта, установленный в марте 2017 года, составляет 253,5 м.

Вот это полет: 291 метр на лыжах со склона, 10 секунд в воздухе – почему этот рекорд не засчитали?