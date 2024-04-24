Клэбо, Амундсен, Крюгер, Гульберг, Шистад, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Хайди Венг Дидрик Тенсет Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Лотта Венг Харальд Амундсен Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Кристине Ставос Шистад Матильде Мирвол Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Кристин Фоснес Юлие Мире Маргрете Бергане Ивер Тильхейм Андерсен Лыжи

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжам для подготовки к сезону-2024/25.

Сборная Норвегии

Женщины

Лотта Венг

Матильде Мирвол

Юлие Мире

Хайди Венг

Анне Кьерсти Калво

Тириль Венг

Маргрете Бергане

Кристин Фоснес

Кристине Ставос Шистад

Мужчины

Пол Гульберг

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Сулос Таугбель

Дидрик Тенсет

Ансгар Эвенсен

Йоханнес Клэбо

Эрик Валнес

Мартин Левстрем Ниенге

Харальд Амундсен

Эвен Нортуг

Ивер Тильхейм Андерсен

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3 комментария
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Опять придётся срочно вызывать Шлинн с её марафонов.
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Остберг похоже отправили на пенсию.
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Помнится трое умников устроили демарш против федераций. В итоге один умник карьеру завершил, второй умник вернулся шелковым и молчаливым, а вот что с третьим стало, кто знает?
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