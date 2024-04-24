Клэбо, Амундсен, Крюгер, Гульберг, Шистад, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжам для подготовки к сезону-2024/25.

Сборная Норвегии

Женщины

Лотта Венг

Матильде Мирвол

Юлие Мире

Хайди Венг

Анне Кьерсти Калво

Тириль Венг

Маргрете Бергане

Кристин Фоснес

Кристине Ставос Шистад

Мужчины

Пол Гульберг

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Сулос Таугбель

Дидрик Тенсет

Ансгар Эвенсен

Йоханнес Клэбо

Эрик Валнес

Мартин Левстрем Ниенге

Харальд Амундсен

Эвен Нортуг

Ивер Тильхейм Андерсен