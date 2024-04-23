Вяльбе о результатах Большунова: «Мне кажется, остальные лыжники должны сейчас богу молиться на то, что Саша дает такую возможность развиваться»

Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов пишет историю лыжных гонок.

«Многие говорят, что не дает остальным выигрывать... Зато он нам дает такую возможность развиваться, что, мне кажется, остальные лыжники должны сейчас богу молиться на то, что у них есть такая возможность. Результаты были такими, что Большунов ни в одной из гонок не выигрывал минутами, победы не давались ему легко.

Он очень круто пишет свою историю и историю лыжных гонок нашей страны. С этим я абсолютно согласна. Казалось бы, что у человека все есть, три золотые медали Олимпиады, тотальные кубки, титул чемпиона мира... Ему уже можно почивать на лаврах, но Саша не из той оперы, он заряжен на спорт.

Мы с ним недавно разговаривали, он спрашивал насчет следующих Олимпийских игр. Я сказала, что не знаю. Он мне: «Ну, если не 2026‑й, то 2030 год. О, все, мне уже столько лет будет». Я говорю: «Нет, Саня. У тебя недавно только был самый расцвет для лыжника». Он сказал: «Ладно. Хорошо, значит в 2030‑м буду».

Понятно, что он заставляет ребят, которые рядом с ним, все время напрягаться и быть в тонусе. С учетом того, что у него все есть, но он в каждой гонке стремится быть только первым, это заслуживает отдельных слов восхищения», – сказала глава .