Алина Пеклецова в сезоне-2024/25 будет выступать за Вологодскую область

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Алина Пеклецова Лыжи

Лыжница Пеклецова в новом сезоне будет выступать только за Вологодскую область.

Ранее она представляла на соревнованиях также Архангельскую область.

«Хочу порадовать вологжан, любителей лыжного спорта, фанатов нашей Алины Пеклецовой, что сегодня нами достигнуты договоренности о том, что наша чемпионка будет в новом сезоне выступать за Вологодскую область со 100% зачетом!

Напомню, что в прошедшем сезоне она выступала за Архангельскую и нашу область 50/50. Такое правилами федерации разрешено.

Так что все победы и успехи Алины будут приносить славу исключительно нашей Вологодской области! Поздравляю, друзья! А Алине успехов, здоровья, быстрых гонок и побед!» – написал в соцсети глава Федерации лыжных гонок Вологодской области Евгений Шулепов. 

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Хорошо, что есть на свете это счастье путь домой! (с) Успехов Алине!
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