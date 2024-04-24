Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт. Он намерен выступать за Нидерланды

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Австрии (ÖSV).

Хиршер завершил карьеру в 2019 году.

«В последние несколько дней шли обсуждения с различными заинтересованными лицами, в ходе которых нам сообщили, что может вернуться в спорт. Мы приложили все усилия, чтобы предложить Марселю наилучшие индивидуальные условия в случае его возвращения в горные лыжи, и смогли объяснить ему это при личном общении.

Конечно, мы очень сожалеем о его решении обратиться с просьбой о смене страны в Федерацию лыжных видов спорта Нидерландов, но в итоге мы поддержали его. Марсель сделал огромное дело для лыжного спорта и для ÖSV. В знак признательности за это и в духе интернациональности лыжного спорта президиум ÖSV сегодня единогласно одобрил его просьбу о смене федерации», – сказал генеральный секретарь ÖSV Кристиан Шерер.

35-летний Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, единственный в истории горнолыжного спорта спортсмен, завоевавший восемь Больших хрустальных глобусов подряд (с сезона-2011/12 по сезон-2018/19).