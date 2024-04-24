Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт. Он намерен выступать за Нидерланды

Теги горные лыжи сборная Австрии Федерация лыжных видов Австрии Марсель Хиршер Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Австрии (ÖSV).

Хиршер завершил карьеру в 2019 году.

«В последние несколько дней шли обсуждения с различными заинтересованными лицами, в ходе которых нам сообщили, что Марсель Хиршер может вернуться в спорт. Мы приложили все усилия, чтобы предложить Марселю наилучшие индивидуальные условия в случае его возвращения в горные лыжи, и смогли объяснить ему это при личном общении.

Конечно, мы очень сожалеем о его решении обратиться с просьбой о смене страны в Федерацию лыжных видов спорта Нидерландов, но в итоге мы поддержали его. Марсель сделал огромное дело для лыжного спорта и для ÖSV. В знак признательности за это и в духе интернациональности лыжного спорта президиум ÖSV сегодня единогласно одобрил его просьбу о смене федерации», – сказал генеральный секретарь ÖSV Кристиан Шерер.

35-летний Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, единственный в истории горнолыжного спорта спортсмен, завоевавший восемь Больших хрустальных глобусов подряд (с сезона-2011/12 по сезон-2018/19).

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5 комментариев
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Спортс что-то напутал. Австрийская федерация назвала его предателем и бомжом, если я правильно по-немецки оригинал прочитал
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Горные лыжи в Нидерландах - это покруче бобслея на Ямайке.
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Ответ Maturmalai
Горные лыжи в Нидерландах - это покруче бобслея на Ямайке.
Ниже уровня моря. Вот и катаются с уровня моря в свои Нидерланды
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Голландия и Бразилия будут отжигать в горных лыжах
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Ответ Николай Антонов
Спортс что-то напутал. Австрийская федерация назвала его предателем и бомжом, если я правильно по-немецки оригинал прочитал
Он наполовину голландец. Причем 5 лет, как закончивший со спортом, австрийцы справляются и без него.
Забавной словосочетание "голландский горнолыжник".
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