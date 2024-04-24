Бьорн Ферри: «На Стину Нильссон возлагались большие надежды. Ее переход в биатлон стоит признать провальным»

Бьорн Ферри назвал провальным переход лыжницы Стины Нильссон в биатлон.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с сезона-2020/2021, но накануне объявила о переходе в лыжные марафоны.

«Она попадала на подиум [Кубка мира по биатлону] один раз, но если смотреть в целом, то и она, и все остальные могли ждать большего – будь то болельщики, федерация, руководство. На Стину возлагались большие надежды, поэтому ее переход стоит признать провальным.

Я не слышал подтверждений о ее исключении из сборной, но предполагаю, что это так. А если чувствуешь, что в тебя никто в тебя не верит, то выкладываться дальше становится сложно», – сказал олимпийский чемпион по биатлону 2010 года Бьорн Ферри.