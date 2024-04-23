Елена Вяльбе: «Уверена, что в этом году у Степановой осталось еще процентов 40 от ее возможностей. Она на голову выше всех в команде»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Наталья Терентьева (Непряева) Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Вероника Степанова еще не реализовала талант на 100%.

– Лидером женской сборной является Вероника Степанова. Как вы относитесь к ней?

– Думаю, об этом все знают. Мне хочется, чтобы человек, который занимается спортом и обладает таким талантом, как Вероника, использовал все свои возможности на 100 процентов. Уверена, что в этом году у нее осталось еще процентов 40 от ее возможностей.

Она на голову выше всех, кто сейчас есть в команде. Может быть, только на отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того. Мне жаль, но это ее жизнь, она сама ей распоряжается и своей судьбой. Думаю, если бы она сейчас была допущена на мировую арену, у нее не было бы столько времени, потому что там другая конкуренция.

Посмотрим, сейчас вернется Наталья Непряева (Терентьева). Конечно, ей придется какое‑то время тренироваться и набирать форму, но мы посмотрим, как получится у Вероники [конкурировать с ней], — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете и обладатель Кубка России-2023/24.

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2 комментария
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Елена Валерьевна говорит какие-то взаимоисключающие вещи про Степанову. Как может Вероника отвлекаться на блоги, если за нее, по словам Вяльбе, пишет другой человек? Непонятно.
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Ответ Rygeek
Елена Валерьевна говорит какие-то взаимоисключающие вещи про Степанову. Как может Вероника отвлекаться на блоги, если за нее, по словам Вяльбе, пишет другой человек? Непонятно.
Ее раздражает медийная активность Степановой и ее около-приятельство с Губером. Но она не может найти нормального повода для критики. По результатам Степанова лучшая в стране. Политическая и гражданская позиции очень близки к самой Вяльбе. Вот и высасывает из пальца все подряд не обращая внимание на то что некоторые из этих претензий взаимоисключающие. А другие обижают и принижают остальных лыжниц больше чем Степанову. Если она работая на 60% лидер, остальные либо тоже разгильдяи либо какие-то бездарности.
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