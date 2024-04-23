Елена Вяльбе: «Уверена, что в этом году у Степановой осталось еще процентов 40 от ее возможностей. Она на голову выше всех в команде»

Елена Вяльбе считает, что Вероника Степанова еще не реализовала талант на 100%.

– Лидером женской сборной является Вероника Степанова. Как вы относитесь к ней?

– Думаю, об этом все знают. Мне хочется, чтобы человек, который занимается спортом и обладает таким талантом, как Вероника, использовал все свои возможности на 100 процентов. Уверена, что в этом году у нее осталось еще процентов 40 от ее возможностей.

Она на голову выше всех, кто сейчас есть в команде. Может быть, только на отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того. Мне жаль, но это ее жизнь, она сама ей распоряжается и своей судьбой. Думаю, если бы она сейчас была допущена на мировую арену, у нее не было бы столько времени, потому что там другая конкуренция.

Посмотрим, сейчас вернется Наталья Непряева (Терентьева). Конечно, ей придется какое‑то время тренироваться и набирать форму, но мы посмотрим, как получится у Вероники [конкурировать с ней], — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете и обладатель Кубка России-2023/24.