Результаты 30-го Авачинского лыжного марафона, который прошел 21 апреля на Камчатке
21 апреля в Петропавловске-Камчатском прошел 30-й Авачинский лыжный марафон. Это заключительный старт серии RussiaLoppet в этом сезоне.
Спортсмены традиционно соревнуются на дистанциях 60 и 30 км, но в этом году из-за плохого состояния снежных покровов дистанции сократили до 50 и 25 км.
Трасса марафона проходит у подножия действующего вулкана «Авачинская сопка». На дистанции встречаются крутые подъемы с названиями Широкий», «Вершинный», «Трехступенчатый», «Крутой перец», «Печальный» и «Солнечный», общий набор высоты – около 900 метров.
Победителем стал лыжник Данил Нелипа. Вторым пришел Андрей Ларьков (двукратный призер чемпионата мира и призер Олимпийских игр), третьим – спортсмен Руслан Аблязизов (призер Казанского лыжного марафона).
Среди женщин лучшей стала чемпионка России Лариса Рясина. Серебро завоевала Ольга Царева (чемпионка России и призерка Универсиады), бронзу – лыжница Елизавета Еремеева.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Данил Нелипа – 1:56:29
- Андрей Ларьков – 1:56:30
- Руслан Аблязизов – 1:56:30
50 км, женщины
- Лариса Рясина – 2:07:09
- Ольга Царева – 2:07:28
- Елизавета Еремеева – 2:07:55
25 км, мужчины
- Николай Галямов – 1:01:15
- Илья Гоголев – 1:02:19
- Денис Старчеус – 1:02:22
25 км, женщины
- Татьяна Оборина – 1:09:43
- Наталья Зернова – 1:11:23
- Светлана Березань – 1:13:36
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet.