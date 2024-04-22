Результаты 30-го Авачинского лыжного марафона, который прошел 21 апреля на Камчатке

21 апреля в Петропавловске-Камчатском прошел 30-й Авачинский лыжный марафон. Это заключительный старт серии RussiaLoppet в этом сезоне.

Спортсмены традиционно соревнуются на дистанциях 60 и 30 км, но в этом году из-за плохого состояния снежных покровов дистанции сократили до 50 и 25 км.

Трасса марафона проходит у подножия действующего вулкана «Авачинская сопка». На дистанции встречаются крутые подъемы с названиями Широкий», «Вершинный», «Трехступенчатый», «Крутой перец», «Печальный» и «Солнечный», общий набор высоты – около 900 метров.

Победителем стал лыжник Данил Нелипа. Вторым пришел Андрей Ларьков (двукратный призер чемпионата мира и призер Олимпийских игр), третьим – спортсмен Руслан Аблязизов (призер Казанского лыжного марафона).

Среди женщин лучшей стала чемпионка России Лариса Рясина. Серебро завоевала Ольга Царева (чемпионка России и призерка Универсиады), бронзу – лыжница Елизавета Еремеева.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Данил Нелипа – 1:56:29 Андрей Ларьков – 1:56:30 Руслан Аблязизов – 1:56:30

50 км, женщины

Лариса Рясина – 2:07:09 Ольга Царева – 2:07:28 Елизавета Еремеева – 2:07:55

25 км, мужчины

Николай Галямов – 1:01:15 Илья Гоголев – 1:02:19 Денис Старчеус – 1:02:22

25 км, женщины

Татьяна Оборина – 1:09:43 Наталья Зернова – 1:11:23 Светлана Березань – 1:13:36

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet.

Авачинский лыжный марафон: завершение сезона на краю России