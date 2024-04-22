Результаты 30-го Авачинского лыжного марафона, который прошел 21 апреля на Камчатке

Теги лыжные гонки марафон Наталья Зернова Ольга Царева Андрей Ларьков Лариса Рясина любительский спорт Календарь стартов Елизавета Еремеева Данил Нелипа Здоровье

21 апреля в Петропавловске-Камчатском прошел 30-й Авачинский лыжный марафон. Это заключительный старт серии RussiaLoppet в этом сезоне.

Спортсмены традиционно соревнуются на дистанциях 60 и 30 км, но в этом году из-за плохого состояния снежных покровов дистанции сократили до 50 и 25 км.

Трасса марафона проходит у подножия действующего вулкана «Авачинская сопка». На дистанции встречаются крутые подъемы с названиями Широкий», «Вершинный», «Трехступенчатый», «Крутой перец», «Печальный» и «Солнечный», общий набор высоты – около 900 метров.

Победителем стал лыжник Данил Нелипа. Вторым пришел Андрей Ларьков (двукратный призер чемпионата мира и призер Олимпийских игр), третьим – спортсмен Руслан Аблязизов (призер Казанского лыжного марафона).

Среди женщин лучшей стала чемпионка России Лариса Рясина. Серебро завоевала Ольга Царева (чемпионка России и призерка Универсиады), бронзу – лыжница Елизавета Еремеева.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Данил Нелипа – 1:56:29
  2. Андрей Ларьков – 1:56:30
  3. Руслан Аблязизов – 1:56:30

50 км, женщины

  1. Лариса Рясина – 2:07:09
  2. Ольга Царева – 2:07:28
  3. Елизавета Еремеева – 2:07:55

25 км, мужчины

  1. Николай Галямов – 1:01:15
  2. Илья Гоголев – 1:02:19
  3. Денис Старчеус – 1:02:22

25 км, женщины

  1. Татьяна Оборина – 1:09:43
  2. Наталья Зернова – 1:11:23
  3. Светлана Березань – 1:13:36

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet.

Авачинский лыжный марафон: завершение сезона на краю России

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