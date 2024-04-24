Юрий Бородавко: «Большунов не только Олимпиадой 2030 года интересовался, но и 2034‑го! Он стремится выступить там»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Олимпиада-2030 Олимпиада-2034 Лыжи

Тренер Юрий Бородавко рассказал о желании Большунова выступить на Олимпиаде-2034.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о желании Александра Большунова выступить на Играх 2030 года.

«Александр не только Олимпиадой 2030 года интересовался, а и 2034‑го! Спрашивал, где пройдут Олимпийские игры в 2034‑м. В этом нет ничего удивительного. Мы изо дня в день наблюдаем за ним в гонках, видим его настрой, отношение.

Так что думаю, он приложит все усилия, чтобы случилось все, что он себе наметил. По крайней мере, он стремится выступить там и постарается сделать все, чтобы проявить себя с наилучшей стороны на всех этих стартах», – сказал Бородавко.

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6 комментариев
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2034 не факт, вот 2038 ещё может быть
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Интересовался, будут ли трансляции в России? ))
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Не выступит нигде
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Так и будет
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На Олимпиаде 2034 киборги уже будут выступать
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Норги все вздрогнули...
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