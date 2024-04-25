Рею Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд по дальности прыжка на лыжах с трамплина. Он прыгнул на 291 м

Теги прыжки с трамплина рекорды сборная Японии (прыжки с трамплина) Штефан Крафт Рею Кобаяси Лыжи

Японец Рею Кобаяси совершил самый далекий прыжок на лыжах с трамплина в истории.

Кобаяси прыгал на специально построенном трамплине возле исландского города Акюрейри. Он планировал первым в истории показать дальность прыжка свыше 300 м, однако ему это не удалось.

В первый день японский спортсмен показал результат 256 м, во второй день – 291 м. Мировой рекорд австрийского прыгуна с трамплина Штефана Крафта, установленный в марте 2017 года, составляет 253,5 м.

Рекорд Кобаяси не будет ратифицирован, поскольку он совершил прыжок не на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Трудно выразить это чувство словами. Это воплощение моей мечты. Этот опыт поднимет мою карьеру на новый уровень, этот рекорд станет для меня источником силы на будущее», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022. 

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3 комментария
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Весело.
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Ответ bsanchezb
Акюрейри очень милый исландский город, северная столица Исландии. Если кто там будет, обязательны для дегустации хот-доги из баранины!
Ага, обязательно, вот только сейчас пиццу доставлю клиенту и сразу в Акюрейри
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