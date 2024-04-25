Рете о возможном завершении карьеры: «По-прежнему хочу бегать на лыжах и выступать, но еще не принял окончательного решения»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Шюр Рете Лыжи

Трехкратный чемпион мира по лыжам Шюр Рете может завершить карьеру.

Спортсмен не попал в состав сборной Норвегии на подготовку к следующему сезону.

– Я еще не совсем определился с дальнейшим путем. Я по-прежнему хочу бегать на лыжах и выступать, но еще не принял окончательного решения.

– Ты размышляешь над тем, чтобы завершить сейчас карьеру?

– Да, мне 35 лет. К тому же меня часто преследовали болезни, и в некоторые дни я не был уверен, готов ли организм к дальнейшей жизни в спорте высших достижений. Мне нужно больше времени. Я еще не принял решения, – сказал Рете.

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