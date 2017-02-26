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    Александр Грушин: «То, что Устюгов про бывших наставников говорит, — это не от большого ума. Ему не хватает интеллекта»

    Теги сборная России (лыжные гонки) Александр Грушин Никита Крюков Изабель Кнауте Рето Бургермайстер Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Известный тренер Александр Грушин прокомментировал высказывания Сергея Устюгова в адрес Никиты Крюкова и бывших тренеров спортсмена Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте.

    «Горячиться никогда нельзя. Я думаю, жизнь еще покажет Устюгову многие вещи. Понимаете, деятельность любого тренера всегда зиждется на основе той работы, которую кто-то проделал до него. Поэтому не надо хаять тех людей, которые занимались с тобой раньше, они тоже много сделали очень хорошего и приятного.

    Наверное, благодаря этому и нынешний наставник Сергея Маркус Крамер как-то проявил себя. Мне сложно ответить, кто лучше — Маркус или другие тренеры, я только знаю одно: все тренеры, которые вложили усилия в Устюгова до этого, внесли огромный вклад в развитие его способностей. Крамер работает с Устюговым всего год, и делать выводы, что успехи пошли только благодаря ему, я бы не стал.

    А то, что Устюгов про бывших наставников говорит, — это не от большого ума. Как он резко выражается, так и я в его отношении резко выражусь. Извините, пожалуйста, но Устюгову не хватает интеллекта», – рассказал Грушин.

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