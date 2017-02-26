Известный тренер Александр Грушин прокомментировал высказывания Сергея Устюгова в адрес Никиты Крюкова и бывших тренеров спортсмена Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте.

«Горячиться никогда нельзя. Я думаю, жизнь еще покажет Устюгову многие вещи. Понимаете, деятельность любого тренера всегда зиждется на основе той работы, которую кто-то проделал до него. Поэтому не надо хаять тех людей, которые занимались с тобой раньше, они тоже много сделали очень хорошего и приятного.

Наверное, благодаря этому и нынешний наставник Сергея Маркус Крамер как-то проявил себя. Мне сложно ответить, кто лучше — Маркус или другие тренеры, я только знаю одно: все тренеры, которые вложили усилия в Устюгова до этого, внесли огромный вклад в развитие его способностей. Крамер работает с Устюговым всего год, и делать выводы, что успехи пошли только благодаря ему, я бы не стал.

А то, что Устюгов про бывших наставников говорит, — это не от большого ума. Как он резко выражается, так и я в его отношении резко выражусь. Извините, пожалуйста, но Устюгову не хватает интеллекта», – рассказал Грушин.