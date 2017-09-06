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    Россия, Китай и еще 7 стран могут быть отстранены от чемпионата мира по тяжелой атлетике

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    Россия и еще 8 стран могут пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщает Inside The Games.

    В эти выходные специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос участия стран с многочисленными допинговыми нарушениями в чемпионате мира 2017 года. Доклад комиссии будет представлен исполнительному совету IWF в конце сентября.

    Страны, имевшие три и более случая использования запрещенных веществ спортсменами, могут быть отстранены. Перепроверка допинг-проб Пекина-2008 и Лондона-2012, инициированная Международный олимпийским комитетом (МОК), показала, что таких стран девять.

    В число команд, которые, вероятно, будут отстранены от соревнований, входит и российская сборная, 10 членов которой были уличены в допинге.

    Помимо России, турнир могут пропустить команды Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии, Украины и Турции.

    Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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