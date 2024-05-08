Депутат Ревенко об Олимпиадах: «Мы можем рассчитывать на полноценное участие через 8 лет. Перед нами стоит задача серьезной подготовки к Играм-2032»

Депутат Евгений Ревенко предположил, когда Россия сможет выступить на Олимпиаде.

8 мая в Госдуме РФ проходит заседание комитета по физической культуре и спорту.

«Перед нами стоит важная стратегическая задача, перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом.

Следующий год – 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Ревенко.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут выступить там в нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

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