Депутат Ревенко об Олимпиадах: «Мы можем рассчитывать на полноценное участие через 8 лет. Перед нами стоит задача серьезной подготовки к Играм-2032»
Депутат Евгений Ревенко предположил, когда Россия сможет выступить на Олимпиаде.
8 мая в Госдуме РФ проходит заседание комитета по физической культуре и спорту.
«Перед нами стоит важная стратегическая задача, перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом.
Следующий год – 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Ревенко.
Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут выступить там в нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.
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Следующий год – 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Ревенко." И эта фраза вызывает сто тысяч вопросов в лучшем случае. Первый это кто - мы, перед нами? Но может больше впереди и - полноценное участие. Уже МОКи утвердили такое??? Третий вопрос больше лично для меня - как, кто и кого в таких условиях умудрятся сохранить, воспитать, довести до высочайших мировых уровней спортсменов??? В сильной борьбе выросли наши чемпионы. Они боролись с мировыми звёздами. Добились в борьбе настоящей - лидерства видов спорта нашего на мировой арене. Восемь лет может и просто для Ревенко в Госдуме продержаться. А для многих спортсменов не так легко. Не верю я в светлые мечтания Ревенко Вижу проблем больше на эти восемь лет.
Когда я стану кошкой...
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а понимать это надо так - ответственный, дельный человек, с хорошими организаторскими способностями.
Вот где они будут эти 8 лет! Но нет