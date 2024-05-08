Депутат Ревенко об Олимпиадах: «Мы можем рассчитывать на полноценное участие через 8 лет. Перед нами стоит задача серьезной подготовки к Играм-2032»

Теги Государственная дума Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2026 Олимпиада-2032 Евгений Ревенко Легкая атлетика

Депутат Евгений Ревенко предположил, когда Россия сможет выступить на Олимпиаде.

8 мая в Госдуме РФ проходит заседание комитета по физической культуре и спорту.

«Перед нами стоит важная стратегическая задача, перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом.

Следующий год – 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Ревенко.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут выступить там в нейтральном статусе – без флага, гимна и других национальных символов.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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37 комментариев
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Патриарх вчера сказал что до конца века у нас Путин будет, так что на ОИ возвращаемся в 22 веке
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+27
Надежда и опора в тридцатом переизберется и уже до 2040 придется ждать. Зато число красивое.
+28
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Ответ artpal
Комментарий скрыт
Как раз Израиль ведет спецоперацию.
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Про зимнюю Олимпиаду 2030 года депутат не говорит.
2030 год звучал в словах руководителя РФС Дюкова...
Теперь уже акцент на 2032 годе ...
Наше молодое поколение спортсменов полностью выключено из международных соревнований.
Можно только сказать "спасибо" тем кто к этому привёл...
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+13
ты отводишь Лучезарному только 8 лет...ах ты инагентская морда
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Всё же Ходжа Насреддин был выдающимся человеком - притчи из его жизни можно использовать всегда - особенно в части нашего возвращения на международку)
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Так вы же сами говорите, что современное олимпиское двжиение прогнило, поддерживает нетрадиционные ценности и русофобию.
И зачем тогда так рваться на олимпиаду?
Тут уж или трусы или крестик
+9
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Не проблема. Когда император Феодосий в 394 году закрыл олимпийскую лавочку, греки, наверное тоже прикидывали - ну, типа пару циклов пропустим и по новой замутим.
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Этот Ревенко же новости по второму каналу вёл, а теперь депутат, ахах)) всё, что нужно знать о составе руководства страны
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Пока страной руководит Пу, можно забыть о Олимпиаде и о многом другом. А он судя по всему, ещё 22век захватит
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Еще один Манилов.
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Ответ Юрий Плотников
Этот Ревенко же новости по второму каналу вёл, а теперь депутат, ахах)) всё, что нужно знать о составе руководства страны
И что? А Зеленский кем был, напомнить?
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а через 100 лет уж наверняка будем и пора начинать готовиться
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Холуи рапортуют..
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Ппц десять лет потеряли, главное сильно не бухать за это время, всё равно свет в конце тунеля будет
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Шикарная фраза от Ревенко: "перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом.
Следующий год – 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Ревенко." И эта фраза вызывает сто тысяч вопросов в лучшем случае. Первый это кто - мы, перед нами? Но может больше впереди и - полноценное участие. Уже МОКи утвердили такое??? Третий вопрос больше лично для меня - как, кто и кого в таких условиях умудрятся сохранить, воспитать, довести до высочайших мировых уровней спортсменов??? В сильной борьбе выросли наши чемпионы. Они боролись с мировыми звёздами. Добились в борьбе настоящей - лидерства видов спорта нашего на мировой арене. Восемь лет может и просто для Ревенко в Госдуме продержаться. А для многих спортсменов не так легко. Не верю я в светлые мечтания Ревенко Вижу проблем больше на эти восемь лет.
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2028 в Лос-Анджелесе? Без шансов.
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Бывшая говорящая голова напомнила о своём существовании)
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А почему речь только про летнюю олимпиаду?
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Ответ artpal
Так вы же сами говорите, что современное олимпиское двжиение прогнило, поддерживает нетрадиционные ценности и русофобию. И зачем тогда так рваться на олимпиаду? Тут уж или трусы или крестик
Нужно же обозначать деятельность, показывая свою нужность обществу.
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Ответ Opioman
Патриарх вчера сказал что до конца века у нас Путин будет, так что на ОИ возвращаемся в 22 веке
Наверно, в следующей жизни,
Когда я стану кошкой...
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Понятно, хочет чтобы деньги выделили на призрачную олимпиаду.
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Ближайшая летняя - в 2052, зимняя - в 2054. Какой 2032? О чём вы?
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Анна Щербакова ушла непобежденной, трусова навсегда без медали.
+1
-1
0
Можете рассчитывать … В 2022 году вы тоже рассчитывали парад Победы провести на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Первые две цифры еще нужно будет уточнить...
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Ответ Юрий Плотников
Этот Ревенко же новости по второму каналу вёл, а теперь депутат, ахах)) всё, что нужно знать о составе руководства страны
он не просто журналист, он был спецкорром ВГТРК на украине. а что еще важнее - он был директором информационных программ России1, то есть по сути - создал современный информационный холдинг в том виде каком он существует.
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а понимать это надо так - ответственный, дельный человек, с хорошими организаторскими способностями.
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Мы можем рассчитывать на полноценное участие через 8 лет. Перед нами стоит задача серьезной подготовки к Играм-2032.

Вот где они будут эти 8 лет! Но нет
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Ответ На Пекин
Наверно, в следующей жизни, Когда я стану кошкой...
Ну у нашего главного кота 9 жизней как выяснилось, так что придется и нам терпеть. Решили же, что он всех нас переживет
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Ответ Адриана
Спортсменам нужна Олимпиада, а не параллельные структуры.
Ничего не бывает вечным и безоговорочным. Для футболистов чемпионат мира на порядок престижней чем олимпиада. Работать надо и через это и другие соревнования могут стать престижными и не известно какие будут более престижные через 20 лет. Устроится уже не получится идёт слом системы, будут создаваться новые структуры это неизбежно.
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