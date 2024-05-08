Журова о спортсменах из недружественных стран на Играх дружбы: «Их надо пригласить. Надеюсь, кто-то осмелится приехать»

Светлана Журова высказалась об атлетах из недружественных стран на Играх дружбы.

«Конечно, [стоит приглашать]. Игры дружбы – они про дружбу, а не про политику. Наоборот, их надо пригласить, и надеюсь, что кто-то осмелится приехать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. В программу войдут 33 летних вида спорта.

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