Журова о спортсменах из недружественных стран на Играх дружбы: «Их надо пригласить. Надеюсь, кто-то осмелится приехать»

Теги Светлана Журова Политика Игры дружбы Коньки/шорт-трек

Светлана Журова высказалась об атлетах из недружественных стран на Играх дружбы.

«Конечно, [стоит приглашать]. Игры дружбы – они про дружбу, а не про политику. Наоборот, их надо пригласить, и надеюсь, что кто-то осмелится приехать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. В программу войдут 33 летних вида спорта.

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11 комментариев
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На фэйковые игры могут приехать только фэйковые спортсмены.
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А вот тут Журова права - приедут много спортсменов-пенсионеров, которые закончили выступать.
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и рискнуть быть арестованными как «иностранные агенты», «провокаторы» или по ложному обвинению в хранении наркотиков?
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А зачем Журовой спортсмены из недружественных стран? Дружить не с кем?
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Допингисты наверно точно подъедут
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В интересном мире живёт Журова
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С точностью до наоборот : Игры про политику , а не про дружбу
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Для наших спортивных соревнований - чем больше спортсменов из других стран, тем лучше
Смешно со стороны посмотреть.
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