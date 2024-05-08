Олимпийский огонь морем был доставлен во Францию

Олимпийский огонь на борту исторического парусника Belem прибыл в Марсель.

26 апреля прошла церемония зажжения олимпийского огня в Греции на территории Древней Олимпии.

По данным префектуры города, более 150 тысяч человек собрались в Марселе, чтобы встретить огонь.

На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Олимпийский огонь на территории Франции. Он проделает путь через 400 коммун вплоть до церемонии открытия. Это означает окончание многих лет подготовки.

Я хочу, чтобы наши граждане поняли, что это момент единения, и что у нас все получилось и мы можем гордиться», – заявил Макрон во время церемонии.