В Минспорте заявили, что WADA не принимает взнос от России: «Мучаемся уже несколько месяцев – то счет не тот, то деньги грязные, то еще что‑то»

В Министерстве спорта заявили, что WADA не принимает взнос от России.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему не получило взнос от России за 2023 год, сумма составляет около $1,267 млн. В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что российская сторона проведет выплату в объеме, согласованном с WADA.

«Учитывая слова Вероники Логиновой (главы Российского антидопингового агентства – Sports) о том, что иностранные лаборатории отказываются работать с турнирами, проводимыми в России, нужно сказать, что идет политическое давление на наш спорт.

Мы, например, мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA – то счет не тот, то деньги грязные, то еще что‑то. Каждый раз ищется новая причина. Нам нужно идти по интересам своей страны, а не на поводу у этих недружественных стран», – сказал заместитель министра спорта России Андрей Федоров.

«WADA до сих пор не приняло наш взнос за прошлый год. Мы одна из стран, которая больше всех платит», – добавила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства Наталья Паршикова.

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