В Минспорте заявили, что WADA не принимает взнос от России: «Мучаемся уже несколько месяцев – то счет не тот, то деньги грязные, то еще что‑то»

Теги допинг WADA РУСАДА Министерство спорта России Политика Наталья Паршикова Вероника Логинова Андрей Федоров Легкая атлетика

В Министерстве спорта заявили, что WADA не принимает взнос от России.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему не получило взнос от России за 2023 год, сумма составляет около $1,267 млн. В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что российская сторона проведет выплату в объеме, согласованном с WADA.

«Учитывая слова Вероники Логиновой (главы Российского антидопингового агентства – Sports) о том, что иностранные лаборатории отказываются работать с турнирами, проводимыми в России, нужно сказать, что идет политическое давление на наш спорт.

Мы, например, мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA – то счет не тот, то деньги грязные, то еще что‑то. Каждый раз ищется новая причина. Нам нужно идти по интересам своей страны, а не на поводу у этих недружественных стран», – сказал заместитель министра спорта России Андрей Федоров.

«WADA до сих пор не приняло наш взнос за прошлый год. Мы одна из стран, которая больше всех платит», – добавила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства Наталья Паршикова.

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34 комментария
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Про грязные деньги можно поподробней?
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Ответ Patriot
То президент "самозванец"..
Подожди чутка! 21 мая зеля станет просроченным самозванцем!
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А патриоты тут великодержавно поддерживали и помпезно злорадствовали над неоплатой))
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карточка мир не катит?)
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Я могу принять взнос! Пересылайте!
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Пришлите мне, я возьму.
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Дожили, хотят всучить деньги, а их не берут.
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Ответ ДМ-1чемпион
Я могу принять взнос! Пересылайте!
Делим пополам 👍👍
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Дайте мне, я передам.
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"...то деньги грязные..." - Так отмойте, вы же умеете)
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Деньги грязные - мельдониевые !
Не принимают в наших мешках ))
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Надеюсь проблема решится, сменой министра.
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Как же трудно выбить из головы жизнь по принципу "чего изволите". Сначала унижаются как холопы, а потом жалуются, что их не уважают.
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Сказочные
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А обязательно так упорно продолжать стараться проглотить этот неочищенный кактус?

Или вся эта шумиха как раз сейчас поднимается в преддверии официального разрыва отношений с ВАДОй?
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Сколько же можно унижаться и стучаться, теперь со своим взносом в эту фашистскую , НАТО- вскую контору. В конце концов, имейте хоть какую-то гордость, это все равно что невеста обивает пороги жениха, ну возьмите меня наконец за муж, вот и приданое принесла. Просто позор РУСАДА, слов нет, как можно быть такими бесхребетными амебами?
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Это что за куколдизм? Зачем им пытаться втюхивать деньги?
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Ответ Potapson
Может пытаются в рублях заплатить?
Или на "спецсчет" в Российском банке❓🤔
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Ответ Potapson
Может пытаются в рублях заплатить?
Можно еще и юанях
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