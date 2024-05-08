Искусственный интеллект будет защищать спортсменов от травли в соцсетях во время Олимпиады-2024

ИИ будет защищать спортсменов от травли в соцсетях во время Олимпиады-2024.

Как сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), система на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет отслеживать оскорбительный контент в онлайне.

Проект разработан Комиссией спортсменов и Научной комиссией МОК. Мониторинг охватит более 15 тысяч учетных записей атлетов и других официальных лиц, чтобы соцсети смогли оперативно реагировать на выявленные угрозы.

Система была протестирована в июне 2023 года в ходе Олимпийской киберспортивной недели.

«Спортсмены составляют основу всей деятельности МОК. Знаю, что у них есть уникальный и ценный взгляд на организацию Игр, а также на проблемы, которые затрагивают их во время соревнований. Поэтому я рад видеть обратную связь от Комиссии спортсменов и Научной комиссии в виде таких инициатив», – заявил президент МОК Томас Бах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.