Искусственный интеллект будет защищать спортсменов от травли в соцсетях во время Олимпиады-2024

Теги МОК Париж-2024 Борьба

ИИ будет защищать спортсменов от травли в соцсетях во время Олимпиады-2024.

Как сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), система на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет отслеживать оскорбительный контент в онлайне.

Проект разработан Комиссией спортсменов и Научной комиссией МОК. Мониторинг охватит более 15 тысяч учетных записей атлетов и других официальных лиц, чтобы соцсети смогли оперативно реагировать на выявленные угрозы.

Система была протестирована в июне 2023 года в ходе Олимпийской киберспортивной недели.

«Спортсмены составляют основу всей деятельности МОК. Знаю, что у них есть уникальный и ценный взгляд на организацию Игр, а также на проблемы, которые затрагивают их во время соревнований. Поэтому я рад видеть обратную связь от Комиссии спортсменов и Научной комиссии в виде таких инициатив», – заявил президент МОК Томас Бах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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2 комментария
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А кто защитит спортсменов от их травли самом МОК?
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какие же все-таки современные спортсмены кексики... травля им... представляю как бы они плакали от голоса Алекно например или от баллонов Крикунова)))))
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