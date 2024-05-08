CAS рассмотрит дело о статусе несоответствия РУСАДА не раньше осени

CAS рассмотрит вопрос о статусе несоответствия РУСАДА не раньше осени.

Cпортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело о статусе несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не раньше осени 2024 года.

Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

В 2023-м Всемирное антидопинговое агентство (WADA) постановило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация уведомила о несогласии с данным решением, после чего WADA решило обратиться в CAS.

«Дело будет рассмотрено в суде, это произойдет не раньше осени. CAS пока не сформировал панель арбитров, которые будут рассматривать наше дело. Наши разногласия с WADA мы будем рассматривать уже в рамках судебного процесса», – рассказала Логинова.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах