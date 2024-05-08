Глава РУСАДА о допинг-тестах на Играх дружбы и Играх БРИКС: «Начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее»

В РУСАДА намерены решить вопрос с допинг-пробами на Играх дружбы и Играх БРИКС.

Сообщалось, что иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с этих соревнований. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Некоторые лаборатории проинформировали нас о том, что не будут принимать пробы с соревнований. Одна из причин – недостаточная мощность лабораторий при большом объеме поступающих проб.

Работаем над этим вопросом, начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее. Мы выбирали те лаборатории, логистика доставки проб в которые позволяет делать это с соблюдением стандартов и с минимальными затратами.

Уверена, найдем способ справиться с проблемой, как решали все возникающие вопросы ранее», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.