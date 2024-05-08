Глава РУСАДА о допинг-тестах на Играх дружбы и Играх БРИКС: «Начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

В РУСАДА намерены решить вопрос с допинг-пробами на Играх дружбы и Играх БРИКС.

Сообщалось, что иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с этих соревнований. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Некоторые лаборатории проинформировали нас о том, что не будут принимать пробы с соревнований. Одна из причин – недостаточная мощность лабораторий при большом объеме поступающих проб.

Работаем над этим вопросом, начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее. Мы выбирали те лаборатории, логистика доставки проб в которые позволяет делать это с соблюдением стандартов и с минимальными затратами.

Уверена, найдем способ справиться с проблемой, как решали все возникающие вопросы ранее», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

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2 комментария
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Это с теми лабораториями, где боевых комаров изобрели?
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Не понимаю в чем проблема. Не так давно делал анализы в инвитре, все было быстро, без очередей. И других похожих лабораторий у нас в стране много. Почему бы к ним не обратиться?
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