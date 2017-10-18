Олимпийская чемпионка гимнастка Мароуни обвинила в сексуальном насилии врача сборной США

Олимпийская чемпионка 2012 года американская гимнастка Маккайла Мароуни сообщила о том, что долгое время подвергалась сексуальным домогательствам со стороны врача сборной США Ларри Нассара.

Бывшая спортсменка присоединилась к движению «Ме too», которое набирает обороты в социальных сетях — пострадавшие от сексуального насилия жертвы делятся своими историями и призывают тех, кто пострадал от домогательств, открыто заявлять об этом.

«Ко мне приставал Ларии Нассар, врач сборной команды США по спортивной гимнастике. Нассар говорил мне, что я получаю необходимое медицинское «лечение», которое он применял на пациентах в течение 30 лет. Все началось, когда мне было тринадцать, во время тренировочного сбора в Техасе, и продолжалось до тех пор, пока я не покинула спорт.

Когда мне было 15, я пережила самую страшную ночь в своей жизни. Наша команда направлялась в Токио. Перед перелетом Нассар дал мне снотворное для полета. Придя в себя, я поняла, что нахожусь один на один с ним в его номере, чтобы получить «лечение». Я думала, что не переживу ту ночь», — написала Мароуни на своей странице в Twitter.

По сообщению ESPN, сейчас Нассар находится в тюрьме штата Мичиган по обвинению в хранении детской порнографии в ожидании приговора. Иски против него подали более 125 женщин.