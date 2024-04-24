Макрон о намерении искупаться в Сене: «Вода будет прохладной... но чистой. Я могу вам это подтвердить!»

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение искупаться в Сене.

В феврале Макрон заявил об этом во время открытия олимпийской деревни Парижа-2024.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды.

«Ключевой шаг к тому, чтобы сделать реку Сену пригодной для купания – станция очистки дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн – готова!

Вода в Сене будет прохладной... но чистой. Я могу вам это подтвердить! 🥶» – написал .