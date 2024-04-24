Нагорный об Олимпиаде: «Для спортсмена лучше приехать на родину с золотой медалью, чем не поехать вообще»

Никита Нагорный высказался об отказе российских гимнастов выступать на Олимпиаде.

«Мы с самого детства воспитаны с такой дисциплиной, я бы сказал, военной. Для нас все равно команда всегда на первом месте, и решение сборной команды по спортивной гимнастике – общее. Если мы приняли решение, что мы не поедем и не будем выступать, то мы так и сделаем. Вопрос индивидуального подхода.

Президент нашей страны озвучил, что не будут никого критиковать, а, наоборот, поддержат, если человек поедет, выступит и приедет с золотой медалью. И для спортсмена лучше приехать на родину с золотой медалью, чем не поехать вообще. Если ты уверен на сто процентов, что можешь побороться за первые места. При этом мы понимаем, что мы – олимпийские чемпионы – уже добились своего результата, отстояли честь страны и привезли впервые за 25 лет золотую медаль на родину.

Конечно, нам легче говорить, что не нужно ехать, нужно оставаться и так далее. Но принимать решение должны спортсмены, федерации. И здесь, как говорится, результат, наверное, ценнее. Но он должен быть для родины в первую очередь», – сказал олимпийский чемпион.

«Нет проблем пережить этот момент в жизни. Мы всегда шли к каким-то определенным целям и будем продолжать идти вне зависимости от возраста. Очень многие сейчас попадаются на то, что «это была единственная ». Я знаю много людей, которые приезжают на свою единственную Олимпиаду, но не могут выступить достойно.

Но при этом на других соревнованиях выступают, их же карьера на этом не заканчивается. Главное сейчас – предоставлять условия для ребят реализовываться. Нужно делать старты внутри страны максимально престижными», – добавил .

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