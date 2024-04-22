Голдобин, Тюкавин, Мирра Андреева, Чикунова, Колесников, Крамаренко и Егор Демин – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Николай Голдобин и Константин Тюкавин вошли в лонг-лист рейтинга «З0 до 30».

Forbes обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2024 году.

В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: хоккеист « » , футболист «Динамо» Константин Тюкавин, баскетболист «Реала» Егор Демин, теннисистка Мирра Андреева, пловчиха Евгения Чикунова, пловец Климент Колесников, художественная гимнастка Лала Крамаренко, игрок в Dota 2 команды Team Spirit Денис «Larl» Сигитов, игрок в Dota 2 клуба Team Falcons Станислав «Malr1ne» Поторак и игрок в CS:GO команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец.

Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Топ-30 будет опубликован в июне.