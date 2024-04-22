Голдобин, Тюкавин, Мирра Андреева, Чикунова, Колесников, Крамаренко и Егор Демин – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

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Николай Голдобин и Константин Тюкавин вошли в лонг-лист рейтинга «З0 до 30».

Forbes обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2024 году.

В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: хоккеист «Спартака» Николай Голдобин, футболист «Динамо» Константин Тюкавин, баскетболист «Реала» Егор Демин, теннисистка Мирра Андреева, пловчиха Евгения Чикунова, пловец Климент Колесников, художественная гимнастка Лала Крамаренко, игрок в Dota 2 команды Team Spirit Денис «Larl» Сигитов, игрок в Dota 2 клуба Team Falcons Станислав «Malr1ne» Поторак и игрок в CS:GO команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец.

Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Топ-30 будет опубликован в июне.

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8 комментариев
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Очередной бредовый рейтинг.
+11
-3
+8
Это не форбса,это номинанты для журнала огонек
+7
-4
+3
Где Гном Гномыч и Хасбик?
+1
0
+1
get donked
+2
-2
0
Интересно, что там за жюри. Такое ощущение, что им дали пару минут загуглить ответ, иначе не объяснить столь бредовые ответы. Тюкавин? Вы серьезно? Где Даниил Медведев, где Головин, где Большунов?
0
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0
donk - это Месси от мира Counter-Strike
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0
Мичков, Демидов, Юров к примеру?
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