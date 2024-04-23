Умерла заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко скончалась на 63-м году жизни.

«Сегодня ночью на 63-м году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко. Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир.

Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга. Скорбим и выражаем соболезнования всем, кто знал и любил Елену Львовну.

О прощании с Еленой Львовной будет сообщено позднее», – сообщила Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ).

Карпушенко была личным тренером 13-кратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпийских игр-2016 Яны Кудрявцевой, олимпийской чемпионки 1996 года Татьяны Курбаковой, бронзового призера ОИ-1996 Ангелины Юшковой и других титулованных спортсменок.