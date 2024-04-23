Умерла заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко

Теги происшествия художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Елена Карпушенко Гимнастика

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Елена Карпушенко скончалась на 63-м году жизни.

«Сегодня ночью на 63-м году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко. Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир.

Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга. Скорбим и выражаем соболезнования всем, кто знал и любил Елену Львовну.

О прощании с Еленой Львовной будет сообщено позднее», – сообщила Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ).

Карпушенко была личным тренером 13-кратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпийских игр-2016 Яны Кудрявцевой, олимпийской чемпионки 1996 года Татьяны Курбаковой, бронзового призера ОИ-1996 Ангелины Юшковой и других титулованных спортсменок.

 

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