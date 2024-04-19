Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует вопросы подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России.

Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом федерации. Соревнования состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Принятие законопроекта позволит создать нормативное правовое регулирование, необходимое для успешной подготовки и проведения Всемирных игр дружбы на территории РФ, а также создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения данного спортивного соревнования, в том числе, в иностранных государствах», – сообщалось в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. Также было исключено положение о возможной продаже алкогольной продукции в местах проведения соревнований.