Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Теги Владимир Путин Игры дружбы Водные виды

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует вопросы подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России.

Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом федерации. Соревнования состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

«Принятие законопроекта позволит создать нормативное правовое регулирование, необходимое для успешной подготовки и проведения Всемирных игр дружбы на территории РФ, а также создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения данного спортивного соревнования, в том числе, в иностранных государствах», – сообщалось в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в документ были внесены поправки, исключающие рекламу алкогольной продукции и букмекеров. Также было исключено положение о возможной продаже алкогольной продукции в местах проведения соревнований.

 

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17 комментариев
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Жулики приготовились наполнять свои карманы.
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Ну что - теперь заживём!
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Путин о трамплине в Сочи," Сколько планировалось 1,2 млрд ,а вышло 8 млрд..-а ну нормально,молодцы,пошли дальше"..Выгодное это дело-спорт в России..
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Путин - это не про дружбу..
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Совсем непонятно, для чего потребовался специальный закон, словно нет возможности провести спортивное мероприятие в рамках действующего законодательства?
Если только готовятся распилить астрономическую сумму и заранее стелят соломки... Не припомню, а был ли специальный закон по олимпиаде в Сочи?
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Zазеркалье
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Всемирные игры... А что не Межгалактические? У Остапа фантазия была шире...
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Ну если по факту распил, гордиться что ли? Плевать на другие страны
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Еее, бой. Наш президент как всегда прекрасен и могуч👏
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Добро пожаловать в СССР !!!
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Среди КНДР, Руанды и Белорусии с Кубой, Гойдария займет первое место конечно же (под Doпинғом)
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"в целях последующего проведения данного спортивного соревнования, в том числе, в иностранных государствах»
--- Наглая ложь. Ибо ни одно государство не позволит проводить на своей территории соревнование, принадлежащее исключительно России.
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Ответ Нұржан
Путин - это не про дружбу..
Ну как это? Все его друзья живут припеваючи)
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