«Неспортивное и преступное поведение чиновников МОК и WADA». Депутат Свищев о призывах против Игр дружбы

Депутат Дмитрий Свищев назвал преступным поведение чиновников МОК и WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предостерегли спортсменов от участия в Играх дружбы-2024 в России.

«Информация, конечно, не новая. Мы знали о том, что они звонят по национальным спортивным сообществам, федерациям и пытаются стращать и призывать к тому, что в Россию нельзя ехать.

Вот мы сейчас проводили соревнования, иностранцы поехали к нам, самая главная проблема была в том, что их запугивают шантажом, мол, тогда МОК не будет их допускать до Олимпийских игр и других международных соревнований.

Это просто неспортивное и преступное поведение чиновников МОК, WADA и так далее», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?