«Неспортивное и преступное поведение чиновников МОК и WADA». Депутат Свищев о призывах против Игр дружбы

Теги МОК WADA Дмитрий Свищев Игры дружбы Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев назвал преступным поведение чиновников МОК и WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предостерегли спортсменов от участия в Играх дружбы-2024 в России.

«Информация, конечно, не новая. Мы знали о том, что они звонят по национальным спортивным сообществам, федерациям и пытаются стращать и призывать к тому, что в Россию нельзя ехать.

Вот мы сейчас проводили соревнования, иностранцы поехали к нам, самая главная проблема была в том, что их запугивают шантажом, мол, тогда МОК не будет их допускать до Олимпийских игр и других международных соревнований.

Это просто неспортивное и преступное поведение чиновников МОК, WADA и так далее», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

4 комментария
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Он что это два раза в день говорит? До сентября мазоль на языке натрет.
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Ответ Viks
Преступление, Свищев, это разбазаривать российский бюджет, в том числе на показушные никчёмные спортивные мероприятия, типа "Всемирных" игр дружбы, в том числе на третьесортных спортсменов из Африки с их бесплатной доставкой, проживанием, жратвой, призовыми и проститутками. Поэтому вы и специальный закон приняли об играх, чтобы вас потом судить было труднее.
С чего они "никчемные"? Потому что мамкин оппозиционер в нестиранных труханах так решил? А заменить спортсменам спортивный праздник, которого их незаконно лишили западные подлецы и лицемеры - это не повод?
Когда французские власти разбазаривают французский бюджет на проживание, жратву спортсменов из Африки - это другое? Насчет проституток - это уже кто-то на твою мамку вышел с "деловым" предложением?)
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