Совет Федерации одобрил закон, регулирующий вопросы проведения Игр дружбы.

«Принятие законопроекта позволит создать нормативное правовое регулирование, необходимое для успешной подготовки и проведения Всемирных игр дружбы на территории РФ, а также создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения данного спортивного соревнования, в том числе, в иностранных государствах», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект регулирует вопросы финансирования соревнований, размещения рекламы, правового режима въезда иностранцев в Россию, привлечения волонтеров, транспортного обеспечения Игр дружбы и другие. С его текстом можно ознакомиться здесь.

Игры дружбы пройдут с Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео