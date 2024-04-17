Совет Федерации одобрил закон о проведении Всемирных игр дружбы в России

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Совет Федерации одобрил закон, регулирующий вопросы проведения Игр дружбы.

«Принятие законопроекта позволит создать нормативное правовое регулирование, необходимое для успешной подготовки и проведения Всемирных игр дружбы на территории РФ, а также создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения данного спортивного соревнования, в том числе, в иностранных государствах», – говорится в пояснительной записке к документу. 

Законопроект регулирует вопросы финансирования соревнований, размещения рекламы, правового режима въезда иностранцев в Россию, привлечения волонтеров, транспортного обеспечения Игр дружбы и другие. С его текстом можно ознакомиться здесь. 

Игры дружбы пройдут с Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.  

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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3 комментария
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Ответ Чёрный тюльпан
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Закон-то зачем?
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