Никита Нагорный: «Игры дружбы дарят надежду нашим спортсменам. Это одна из самых больших мотиваций продолжать заниматься»

Никита Нагорный заявил, что Игры дружбы мотивируют спортсменов продолжать карьеру.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

– Собираетесь принять участие в Играх дружбы?

– Конечно, 100%. Для нас, спортсменов, это одна из самых больших мотиваций продолжать заниматься. Игры дружбы – турнир, который уже был в истории нашей страны. Тогда он хорошо себя показал.

Сегодня он дарит надежду нашим спортсменам, дает возможность не опускать руки, не сдаваться, продолжать заниматься, готовиться. Это очень большие соревнования, которые дают всем желающим из других стран приехать и принять участие.

– То есть вы максимально в деле и никуда не уходите?

– Мы в деле, тренируемся. Надеемся, все старты, которые были заявлены в этом году, состоятся. Для нас это очень большая мотивация, – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Также он рассказал, что намерен участвовать в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

«Поддерживаю форму, сейчас идет подготовка к параду Победы, к 9 мая. Там будет представлена коробка Юнармии, которую я буду возглавлять. Сейчас ведутся тренировки, скоро будет генеральная репетиция.

После майских праздников вернусь в гимнастический зал и буду готовиться к Играм БРИКС. Надеюсь, что там меня увидим. Дай бог, если позволит здоровье», – цитирует Нагорного «Матч ТВ».