МОК сообщил, что «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпиады-2024 в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что компания «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.
Ранее Россия не вошла в список вещателей Игр на период с 2026 по 2032 год.
«У МОК с 2019 года есть действующее соглашение с АО TeleSport Group, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», – сообщили в МОК.
В апреле издание «Коммерсант» сообщило, что гендиректор «Телеспорта» Петр Макаренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая.
Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать
Отдельные виды спорта и старты хотелось бы глянуть.
Ну если не будут, то наверняка будет пиратский контент))
А Макаренко вроде бы хотели посадить за махинации еще лет 10 назад, видимо тогда отмазался))
Только вряд ли мы увидим эти трансляции, во всяком случае на федеральных каналах.
От таких больше зла , чем от либеральной оппозиции .
Тоже мне Пригожин нашелся
Все должно быть Государственным !
За ностальгию +
А так бы минус поставил !
Можно где-нибудь в сфере обслуживания или точечно в сельском хозяйстве, где не идёт речь о продовольственной безопасности : грибы выращивать, например .
А что касается СМИ или интернет-вещания - должна быть беспощадная государственная монополия !
Это сфера идеологии и воспитания подрастающего поколения ,
А значит поважнее тяжелой и оборонной промышленности будет !