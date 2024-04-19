МОК сообщил, что «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпиады-2024 в Париже

Теги телевидение МОК Париж-2024 Телеспорт Водные виды

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что компания «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Ранее Россия не вошла в список вещателей Игр на период с 2026 по 2032 год.

«У МОК с 2019 года есть действующее соглашение с АО TeleSport Group, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», – сообщили в МОК.

В апреле издание «Коммерсант» сообщило, что гендиректор «Телеспорта» Петр Макаренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

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15 комментариев
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🤡 Танковый биатлон будем смотреть чо уж тут 🤡
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Так значит игры будут показывать? Хотя бы интернет-трансляции?
Отдельные виды спорта и старты хотелось бы глянуть.
Ну если не будут, то наверняка будет пиратский контент))
А Макаренко вроде бы хотели посадить за махинации еще лет 10 назад, видимо тогда отмазался))
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Ответ Николай Володин
Комментарий удален модератором
Он и есть самый главный русофоб
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Ответ Black Phoenix
Ну и нафига эти политические игры транслировать? Типа много желающих будет из России смотреть насквозь предвзятое к россиянам мероприятие, пусть и мирового масштаба? Убытков больше получится.
Вы возможно удивитесь, но в России будет много желающих смотреть трансляции Олимпийских игр. В стране много болельщиков спорта вне зависимости от политики.
Только вряд ли мы увидим эти трансляции, во всяком случае на федеральных каналах.
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Как классно было раньше с этими Олимпиадами. Сколько драмы, радости, чувств... Но веру в них убили здорово. И не знаю возможно ли её вернуть. 🤷🏿‍♂️ Но есть люди, которые смотрят и следят. Есть свой потребитель. Это нужно учитывать. Но транслировать должна частная контора. А не государственная.
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Пусть Макаренко соседям по СИЗО транслирует ОИ-2024
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короче ,права отходят за долги к окко
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на vk покажут..)
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По матч-тв не покажут ОИ? Впрочем, неудивительно.
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и очень хорошо, что не будут показывать эту НЕДО-олимпиаду!!! даже замечательно!
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Ответ Black Phoenix
Ну и нафига эти политические игры транслировать? Типа много желающих будет из России смотреть насквозь предвзятое к россиянам мероприятие, пусть и мирового масштаба? Убытков больше получится.
Комментарий удален модератором
Ответ Black Phoenix
Ну и нафига эти политические игры транслировать? Типа много желающих будет из России смотреть насквозь предвзятое к россиянам мероприятие, пусть и мирового масштаба? Убытков больше получится.
Молчали бы Вы пока не принято окончательное решение руководством !
От таких больше зла , чем от либеральной оппозиции .
Тоже мне Пригожин нашелся
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Ответ Красная стрела
Как классно было раньше с этими Олимпиадами. Сколько драмы, радости, чувств... Но веру в них убили здорово. И не знаю возможно ли её вернуть. 🤷🏿‍♂️ Но есть люди, которые смотрят и следят. Есть свой потребитель. Это нужно учитывать. Но транслировать должна частная контора. А не государственная.
Что-то уже и Вы тоже на скользкую дорожку встали !
Все должно быть Государственным !
За ностальгию +
А так бы минус поставил !
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Ответ Красная стрела
Мне кажется, вы меня не понимаете всегда. Если я за свою страну и не пинаю вместе с рядом тут находящихся, это не значит, что я за монополию государства где только можно. Как раз нет. Во многих сферах конкуренция ведёт к росту и новым открытиям в той или иной отрасли. Допустим, то же телевидение. Есть определённый спрос. И пусть частные конторы творят чудеса что бы выиграть борьбу, за возможность удовлетворить этот спрос. Тогда мы увидим новые журналистки штучки и фишки. А не застой аля черданцев и губерниев. В ряде отраслей, особенно творческих, отсутствие конкуренции убийственны. И я уверен в наших людях. Дай им возможность творить, а не держаться за ипотеку. Они способны удивить, даже по мировым стандартам.
Коготок увяз - всей птичке пропасть !
Можно где-нибудь в сфере обслуживания или точечно в сельском хозяйстве, где не идёт речь о продовольственной безопасности : грибы выращивать, например .
А что касается СМИ или интернет-вещания - должна быть беспощадная государственная монополия !
Это сфера идеологии и воспитания подрастающего поколения ,
А значит поважнее тяжелой и оборонной промышленности будет !
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