МОК сообщил, что «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпиады-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что компания «Телеспорт» сохраняет права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Ранее Россия не вошла в список вещателей Игр на период с 2026 по 2032 год.

«У МОК с 2019 года есть действующее соглашение с АО TeleSport Group, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», – сообщили в МОК.

В апреле издание «Коммерсант» сообщило, что гендиректор «Телеспорта» Петр Макаренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать