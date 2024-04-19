Анжелика Стубайло: «Решение Винер не выступать без флага и гимна – абсолютно верное. Она невероятно мудрая женщина»

Анжелика Стубайло поддержала позицию Ирины Винер по нейтральному статусу.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее неоднократно высказывалась против участия в соревнованиях без флага и гимна страны.

– Сильно ли теряют международные соревнования без российских гимнасток в уровне мастерства?

– Безусловно, отстранение россиян от международных соревнований – это большая потеря для всего мирового спорта. Но с таким руководителем, как Ирина Александровна Винер, с таким тренерским штабом, базой, мы в России всегда найдем выход из данной ситуации.

Художественная гимнастика не стоит на месте, она развивается, появляются новые правила. В России проводится невероятное количество соревнований на высочайшем уровне. Все больше и больше маленьких девочек приходит в гимнастику, потому что хотят быть похожими на наших российских художниц.

– Ранее Ирина Винер сообщала об отказе сборной России по художественной гимнастике выступать на международных стартах без флага и гимна страны, в том числе и на Олимпиаде в Париже. Как оцените такое решение?

– В 2019 году мне повезло выступать на чемпионате мира в Баку, где мы завоевали золотые медали. Стояли на пьедестале под флагом России, играл гимн нашей страны… Мы пели гимн и плакали, эти чувства ни с чем не сравнимы. Все профессиональные спортсмены, которые стояли на пьедестале и пели гимн России, думаю, понимают, о чем я говорю.

Решение Ирины Александровны не выступать без государственной символики, флага, гимна и всех сопутствующих атрибутов, абсолютно верное. Ирина Александровна – невероятно мудрая женщина, я всегда поддерживаю ее решения. Я согласна с ней в этом вопросе, – сказала двукратная чемпионка мира Стубайло.

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