Анжелика Стубайло: «Дина и Арина Аверины – легенды, они оставили огромнейший след в мире художественной гимнастики. Не считаю, что они закончили карьеру рано»

Анжелика Стубайло назвала сестер Авериных легендами художественной гимнастики.

Анжелика Стубайло двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

В феврале 25-летние Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры. Дина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020, Арина пять раз побеждала на мировых первенствах.

– Как оцените их карьеру? Не рано ли они закончили?

– С Диной и Ариной мы знакомы достаточно давно, с тех пор, когда я переехала в Москву в 11 лет. Мы жили втроем в одной комнате в Центре олимпийской подготовки. Мы хорошо дружили, много времени проводили вместе. Уже в тот момент девчонки многому учили меня. Тогда я только приехала, ничего не знала и брала пример с них.

Дина и Арина Аверины – легенды, они оставили огромнейший след в мире художественной гимнастики. Не считаю, что они закончили карьеру рано. Они прошли огромный путь, у них невероятное количество медалей. Но наступает момент, когда нужно идти дальше и дать дорогу молодым. Нужно беречь здоровье, а профессиональный спорт очень травмоопасен. Девочки все сделали правильно.

– Как думаете, где мы могли бы увидеть сестер Авериных после гимнастики, где они были бы органичны? Может, тоже ведущими на телевидении?

– Думаю, Дина и Арина останутся в мире художественной гимнастики. У них невероятно огромный опыт, который они с удовольствием будут передавать юному поколению, – сказала двукратная чемпионка мира Стубайло.