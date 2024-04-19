Анжелика Стубайло: «Дина и Арина Аверины – легенды, они оставили огромнейший след в мире художественной гимнастики. Не считаю, что они закончили карьеру рано»

Теги телевидение художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Анжелика Стубайло Гимнастика

Анжелика Стубайло назвала сестер Авериных легендами художественной гимнастики.

Анжелика Стубайло двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

В феврале 25-летние Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры. Дина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020, Арина пять раз побеждала на мировых первенствах.

– Как оцените их карьеру? Не рано ли они закончили?

– С Диной и Ариной мы знакомы достаточно давно, с тех пор, когда я переехала в Москву в 11 лет. Мы жили втроем в одной комнате в Центре олимпийской подготовки. Мы хорошо дружили, много времени проводили вместе. Уже в тот момент девчонки многому учили меня. Тогда я только приехала, ничего не знала и брала пример с них.

Дина и Арина Аверины – легенды, они оставили огромнейший след в мире художественной гимнастики. Не считаю, что они закончили карьеру рано. Они прошли огромный путь, у них невероятное количество медалей. Но наступает момент, когда нужно идти дальше и дать дорогу молодым. Нужно беречь здоровье, а профессиональный спорт очень травмоопасен. Девочки все сделали правильно.

– Как думаете, где мы могли бы увидеть сестер Авериных после гимнастики, где они были бы органичны? Может, тоже ведущими на телевидении?

– Думаю, Дина и Арина останутся в мире художественной гимнастики. У них невероятно огромный опыт, который они с удовольствием будут передавать юному поколению, – сказала двукратная чемпионка мира Стубайло.

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