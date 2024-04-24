Игорь Левитин: «Участие в Олимпиаде – право каждого спортсмена»
Игорь Левитин назвал участие в Олимпиаде личным правом каждого спортсмена.
«Олимпиада – это Олимпиада не стран, а спортсменов.
Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена.
Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой», – сказал помощник президента РФ.