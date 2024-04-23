Ирина Винер: «Дина Аверина – очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела бы все преодолеть и выступить»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России травмы сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Гимнастика

Ирина Винер связала завершение карьеры Дины Авериной с «унижением» на Олимпиаде.

18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина объявила об ухода из спорта в феврале. Винер ранее объясняла это решение отказом сборной от участия в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

«Дина очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела [бы] все преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

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9 комментариев
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Усманова еще витает в облаках
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То есть, сильный человек - это тот, кто готов преодолеть отсутствие трудностей ?
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Так "унижение" было на ОИ в Токио, судя по всему. Ведь ОИ в Париже только ещё будут проходить.
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Унизить человека невозможно, если он сам не унижается.
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Тебя бы и Тарасову послать бы куда - нибудь на …. Марс
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Человек-💩 опять рассказывает про ОИ... Уже в Токио все всё доказатели.
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