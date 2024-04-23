Ирина Винер: «Дина Аверина – очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела бы все преодолеть и выступить»

Ирина Винер связала завершение карьеры Дины Авериной с «унижением» на Олимпиаде.

18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина объявила об ухода из спорта в феврале. Винер ранее объясняла это решение отказом сборной от участия в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

«Дина очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела [бы] все преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками