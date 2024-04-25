Глава оргкомитета Игр дружбы Сорокин: «У нас есть отклик от международных федераций, иностранных спортсменов»

Глава оргкомитета Игр дружбы заявил об отклике международных федераций.

Игры дружбы по летним видам спорта пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«У нас прекрасные объекты, мы ничего нового не строим. Сердцем соревнований будут «Лужники», где пройдет львиная часть соревнований. Самые современные объекты и в Екатеринбурге. Это пример хорошего использования наследия российского спорта. В программе Игр 33 вида спорта, которые включают в себя не только классические, но и современные виды.

У нас есть отклик от международных федераций, иностранных спортсменов. И это естественно, потому что мы предлагаем хорошие условия: проживание и перелет берем на себя. Не говоря уже об очень значимом призовом фонде соревнований», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Сорокин отметил, что российским спортсменам нужно соревноваться с лучшими.

«Конечно, новые условия диктуют новые форматы. Одним из таких форматов станут Игры дружбы. Наша мотивация заключается в заботе о российских спортсменах, им нужно соревноваться с лучшими на турнирах, которые не замутнены никакими политическими соображениями.

Россия обладает блестящими и спортсменами, и инфраструктурой, она должна функционировать. Игры дружбы – важное подспорье в этом», – заявил Сорокин.

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