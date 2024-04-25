Глава оргкомитета Игр дружбы Сорокин: «У нас есть отклик от международных федераций, иностранных спортсменов»

Теги Лужники Алексей Сорокин Политика Игры дружбы Триатлон

Глава оргкомитета Игр дружбы заявил об отклике международных федераций.

Игры дружбы по летним видам спорта пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«У нас прекрасные объекты, мы ничего нового не строим. Сердцем соревнований будут «Лужники», где пройдет львиная часть соревнований. Самые современные объекты и в Екатеринбурге. Это пример хорошего использования наследия российского спорта. В программе Игр 33 вида спорта, которые включают в себя не только классические, но и современные виды.

У нас есть отклик от международных федераций, иностранных спортсменов. И это естественно, потому что мы предлагаем хорошие условия: проживание и перелет берем на себя. Не говоря уже об очень значимом призовом фонде соревнований», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Сорокин отметил, что российским спортсменам нужно соревноваться с лучшими.

«Конечно, новые условия диктуют новые форматы. Одним из таких форматов станут Игры дружбы. Наша мотивация заключается в заботе о российских спортсменах, им нужно соревноваться с лучшими на турнирах, которые не замутнены никакими политическими соображениями.

Россия обладает блестящими и спортсменами, и инфраструктурой, она должна функционировать. Игры дружбы – важное подспорье в этом», – заявил Сорокин.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

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3 комментария
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Уверен, что Владимир Сорокин написал бы лучше, красивее и прикольнее, чем Леха Сорокин. Гойда!
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Это точно было не эхо ?
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Главный вопрос это почему командных видов нет, а те что есть это пляжные (волейбол ладно)? Где волейбол, гандбол, футбол, баскетбол настоящие? Неужели даже страны БРИКС не готовы прислать даже вторые составы?
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