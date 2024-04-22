Российская гимнастка Иванец переехала в Турцию, где выступает за местный клуб

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Василиса Иванец Гимнастика

Член сборной Москвы по художественной гимнастике Василиса Иванец переехала в Турцию.

Об этом сообщила тренер спортсменки Наталия Орлова.

16-летняя гимнастка вне конкурса выступила на международном турнире «Кубок Босфора», который прошел с 19 по 21 апреля в Стамбуле. Ее представляли как турецкую спортсменку. 

«Василиса переехала в Турцию, где сейчас живут ее родители, она не могла оставаться в России одна.

Иванец выступает только за один из местных клубов. В настоящее время у нее нет турецкого спортивного гражданства».

Если так случится, что Василиса примет решение выступать за Турцию, то для российской художественной гимнастики ее переход не будет потерей, она не член сборной команды России, просто выступала за одну из спортивных школ Москвы», – рассказала Орлова.

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