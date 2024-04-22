Прогноз Gracenote: США выиграют медальный зачете Олимпиады-2024, Китай займет 2-е место

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

США займут первое место в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже.

Прогноз принадлежит аналитической компанией Gracenote и основан на результатах крупных турниров, которые прошли после Игр в Токио. 

Согласно ему, американские спортсмены выиграют 123 медали (39-37-47). Второе место в таблице займет Китай с 89 наградами (35-30-24), на третьей строчке расположится Великобритания с 66 медалями (13-23-30).

При этом Франция, у которой золотых медалей будет больше, чем у Великобритании (28 против 13) займет четвертое место, так как подсчет ведется по общему количеству наград. 

В прогнозе не учитываются медали, которые могут завоевать нейтральные спортсмены из России и Беларуси. 

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2 комментария
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Сразу видно, люди не зря зарплату получают) особенно трудно было угадать 2 первых места)
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