«Матч ТВ» будет показывать Игры БРИКС

Теги телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Александр Жаров Игры БРИКС Водные виды

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать соревнования Игр БРИКС.

Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров на международном бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае.

«В октябре в Казани состоится саммит БРИКС, а уже в июне – игры БРИКС, в которых примут участие атлеты из более чем 50 стран.

Это событие будет освещать национальный спортивный канал «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-Медиа», – сказал Жаров.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. 

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2 комментария
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Если будет казать, тогда будем смотреть по возможности
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