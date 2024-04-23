«Матч ТВ» будет показывать Игры БРИКС
Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать соревнования Игр БРИКС.
Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров на международном бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае.
«В октябре в Казани состоится саммит БРИКС, а уже в июне – игры БРИКС, в которых примут участие атлеты из более чем 50 стран.
Это событие будет освещать национальный спортивный канал «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-Медиа», – сказал Жаров.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.