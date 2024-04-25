Сестры Аверины: «Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать»

Сестры Аверины заявили о планах сделать свое шоу в Москве.

Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ. В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

– Чем занимаетесь после завершения карьеры?

– Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не только. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать. Восстанавливаемся, отдыхаем, залечиваем травмы.

– Как прошла ваша операция? (вопрос Дине Авериной)

– Все хорошо. Швы еще не сняли. Сроки восстановления долгие, но, надеюсь, восстановлюсь быстрее – месяца два-три.

– Жизнь после спорта – крутая?

– Очень интересная, насыщенная и веселая, – цитирует совместный ответ гимнасток «СЭ».

Также Аверины подтвердили, что не выступят на Играх БРИКС с 12 по 23 июня в Казани.

– Говорилось про возможность вашего участия в играх БРИКС. Рассматриваете такой вариант?

– Мы уже все. Официально завершили. Пока никакое участие не рассматриваем.

– Планируете только вместе выступать?

– Да, только вместе. В нашем шоу мы будем вдвоем: белый и черный лебедь, – сказали Аверины.

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