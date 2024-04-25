Сестры Аверины: «Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать»
Сестры Аверины заявили о планах сделать свое шоу в Москве.
Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ. В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.
– Чем занимаетесь после завершения карьеры?
– Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не только. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать. Восстанавливаемся, отдыхаем, залечиваем травмы.
– Как прошла ваша операция? (вопрос Дине Авериной)
– Все хорошо. Швы еще не сняли. Сроки восстановления долгие, но, надеюсь, восстановлюсь быстрее – месяца два-три.
– Жизнь после спорта – крутая?
– Очень интересная, насыщенная и веселая, – цитирует совместный ответ гимнасток «СЭ».
Также Аверины подтвердили, что не выступят на Играх БРИКС с 12 по 23 июня в Казани.
– Говорилось про возможность вашего участия в играх БРИКС. Рассматриваете такой вариант?
– Мы уже все. Официально завершили. Пока никакое участие не рассматриваем.
– Планируете только вместе выступать?
– Да, только вместе. В нашем шоу мы будем вдвоем: белый и черный лебедь, – сказали Аверины.
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