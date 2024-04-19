Родионенко о гимнастах на Кубке мира: «Выступали далеко не все самые сильные. Мы не можем на них равняться, у большинства наших программы посильнее»

Валентина Родионенко сравнила уровень гимнастов в России и на Кубке мира.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о проходящем квалификационном этапе Кубка мира в Катаре, который проходит без российских спортсменов.

17-20 апреля в Дохе проходит четвертый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

«Мы следим за всеми серьезными международными турнирами в спортивной гимнастике. Безусловно, нам интересно, куда идет и как продвигается гимнастика. Проходит один из этапов Кубка мира, ничего особенного там нет. Участвуют спортсмены, которые претендуют на личные лицензии для Олимпийских игр.

Если судить по всем этапам Кубка мира, то выступали далеко не все самые сильные. Мы не можем на них равняться, у большинства наших спортсменов программы посильнее. Есть моменты, где мы в чем-то уступаем. Это спорт, ничего не стоит на месте», – сказала старший тренер сборной России Родионенко.