Винер о смерти Карпушенко: «Российская художественная гимнастика потеряла великолепного тренера»
Ирина Винер выразила соболезнования в связи со смертью Елены Карпушенко.
23 апреля заслуженный тренер России по художественной гимнастике Карпушенко скончалась на 63-м году жизни.
«Елена Карпушенко – великолепный тренер и гордость нашей страны. Она тренер с очень большим потенциалом. С ее уходом российская художественная гимнастика потеряла великолепного, одного из совсем немногих тренеров, который по-настоящему знал и умел преподнести художественную гимнастику.
Причина смерти: долгая, продолжительная болезнь, как обычно это бывает», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.