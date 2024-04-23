Винер о смерти Карпушенко: «Российская художественная гимнастика потеряла великолепного тренера»

Ирина Винер выразила соболезнования в связи со смертью Елены Карпушенко.

23 апреля заслуженный тренер России по художественной гимнастике Карпушенко скончалась на 63-м году жизни.

«Елена Карпушенко – великолепный тренер и гордость нашей страны. Она тренер с очень большим потенциалом. С ее уходом российская художественная гимнастика потеряла великолепного, одного из совсем немногих тренеров, который по-настоящему знал и умел преподнести художественную гимнастику.

Причина смерти: долгая, продолжительная болезнь, как обычно это бывает», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.