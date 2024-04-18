Павел Колобков заявил, что МОК и WADA переоценивают свои возможности, угрожая санкциями.

Ранее замминистра спорта и молодежи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо заявил, что участие венесуэльских спортсменов в Играх БРИКС сопряжено с давлением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«Мне кажется, что наши бывшие партнеры переоценивают свои возможности. Потому что инициатива о проведении Игр БРИКС исходила от руководителей пяти (входящих в объединение) стран.

Не знаю, какая аргументация у МОК и WADA, но в любом случае, как мне кажется, нам надо готовиться и ожидать от них подобных заявлений и действий.

И нужно готовиться и в юридическом плане, понимая, что в сегодняшнее время все возможно. Меня очень расстраивает позиция руководителей этих международных спортивных организаций.

Я считал, что они все-таки должны как-то по-другому относиться к любым спортивным инициативам. Но, к сожалению, я, видимо, обманывался. Думаю, несмотря на позицию руководителей этих организаций (МОК и WADA), наших бывших партнеров, Игры БРИКС пройдут и пройдут успешно, с хорошим представительством стран-участниц.

И в международном спортивном движении появится еще одно крупное соревнование. А наши «коллеги» пусть пытаются как-то оказывать на это давление, мы на это повлиять не можем», – сказал бывший министр спорта России.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео