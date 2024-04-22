«Надеюсь, что скоро буду в строю». Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию
Гимнастка Дина Аверина сообщила, что успешно перенесла операцию.
«Операция прошла успешно. Спасибо большое хирургу, Гришину Владимиру Михайловичу, и всем врачам.
Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция, и я очень боялась и переживала.
Теперь предстоит восстановление. Надеюсь, что скоро буду в строю», – написала Аверина.
Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Игр-2020.