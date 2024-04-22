«Надеюсь, что скоро буду в строю». Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию

Теги художественная гимнастика травмы сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Гимнастика

Гимнастка Дина Аверина сообщила, что успешно перенесла операцию.

«Операция прошла успешно. Спасибо большое хирургу, Гришину Владимиру Михайловичу, и всем врачам.

Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция, и я очень боялась и переживала.

Теперь предстоит восстановление. Надеюсь, что скоро буду в строю», – написала Аверина. 

Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Игр-2020. 

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