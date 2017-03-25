Около 50 российских спортсменов, входящих в сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Все началось в среду. Вечером сходили на ужин, а под утро началось: ребят стало «косить» одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота», – сообщил один из спортсменов.

После инцидента на спортивную базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы. Другой версией пищевого расстройства называется ротавирусная инфекция.

«Это довольно странно, поскольку ротавирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия – отравление в столовой. Однако могут сказать, что вирус был завезен на базу, поскольку спортсмены ездят по миру, инфекцию могли подхватить за границей», – сказал источник.