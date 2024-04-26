Арина Аверина: «У меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, не скажу, есть ли у меня молодой человек»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Арина Аверина Гимнастика

Арина Аверина рассказала о личной жизни после завершения спортивной карьеры.

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек.

Но с личной жизнью сейчас стало лучше.

Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — сказала Аверина

Арина Аверина — пятикратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий