Арина Аверина: «У меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, не скажу, есть ли у меня молодой человек»
Арина Аверина рассказала о личной жизни после завершения спортивной карьеры.
«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек.
Но с личной жизнью сейчас стало лучше.
Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — сказала Аверина.
Арина Аверина — пятикратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.