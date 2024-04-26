Арина Аверина: «У меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, не скажу, есть ли у меня молодой человек»

Арина Аверина рассказала о личной жизни после завершения спортивной карьеры.

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек.

Но с личной жизнью сейчас стало лучше.

Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — сказала .

Арина Аверина — пятикратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.